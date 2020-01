A primeira divisão do futebol de campo iniciou em São Joaquim no último domingo (19), no estádio municipal José Leão Dutra. Um clássico do esporte joaquinense entrou em campo pela chave A, o denominado grupo da morte.

A primeira partida foi disputada entre ACD Cruzeiro e União Bandeirantes, dois times tradicionais em São Joaquim, os times contam com novos reforços para esta temporada de jogos.

Nesta edição do campeonato disputam 12 equipes, divididas em três chaves, na estreia da competição a equipe do União Bandeirantes venceu o ACD Cruzeiro pelo placar de 2 a 1, um jogo equilibrado com chances de gols para as duas equipes, Bandeirantes levou a melhor e conquistou seus três primeiros pontos.

Nas outras partidas disputadas no mesmo dia os placares se igualaram, Armazém 2 a 1 São José e Ajax 2 a 1 Revelação.