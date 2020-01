A Repórter Ana Carolina de Lima e o Cinegrafista Alex Muller vieram a São Joaquim para mostrar a expectativa do produtor da maçã em relação a Safra 2020.

As entrevistas foram feitas com o Maurício Montibeller, Secretário Geral da AMAP e também com produtor Saulo Nunes da localidade da Invernadinha em São Joaquim e exibida no SBT Meio dia desta sexta (24).

Confira a entrevista: