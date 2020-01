CTG Chaleira Preta promove 43° Torneio de Laço – Veja as imagens

Centenas de laçadores estiveram presentes no 43º Torneio de Laço no CTG Chaleira Preta, no Cruzeiro em São Joaquim, a festa campeira foi realizada no último final de semana. Na cancha de laço Sebastião Claudiano, as emoções tomaram conta dos amantes do tradicionalismo.

Na programação além das laçadas, teve o momento de fé com a celebração da santa missa, para abençoar os laçadores e visitantes do evento. Muitas laçadas na cancha mostraram a força do tradicionalismo na Serra Catarinense, com a participação de CTGs e piquetes de várias partes do Brasil.

No domingo último dia da festa uma multidão invadiu o parque, no espaço coberto subiu ao palco a dupla Martinez e Diana, no estilo campeiro e animaram o público durante toda a tarde. O Patrão Odair Antunes, o Capaz Diego Borges Costa, e os demais integrantes do CTG Chaleira Preta agradecem a presença de todos.

Veja as imagens: