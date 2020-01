Águia 4 realiza transporte de homem ferido por arma de fogo na Serra Catarinense

Nesta segunda-feira 27, já no final da tarde, a equipe da aeronave Águia 4 prestou apoio ao SAMU no transporte aeromédico de um homem o qual foi vítima de disparo de arma de fogo na região do tórax.

O fato ocorreu no município de Ponte Alta e a vítima foi transportada com rapidez e segurança para o hospital em Lages.

Através de meios convencionais o tempo estimado por via terrestre seria em torno de 50 minutos, já com o auxílio do Águia 4, o deslocamento entre as duas cidades foram apenas 12 minutos.

O tempo de resposta no atendimento aeromedico é crucial para vida do paciente.

A equipe SAMU composta por médica e enfermeira a bordo, garantiram todo suporte médico possível à vítima de modo que o traslado ocorreu sem problemas.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras 3 bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAPM) onde as aeronaves e tripulantes operam na modalidade multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida:

Salvamento, resgate combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida em ações no entorno de grandes cidades como Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú e Lages, além do poder de mobilização rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com Informações da Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação de Lages