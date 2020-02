5º BBM realiza formatura e promoções a bombeiros comunitários e militares

O 5° Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Lages, realizou na tarde de sexta-feira, dia 31, formatura solene, na qual apresentou e oficializou a nova turma de bombeiros comunitários. Os 21 novos voluntários concluíram o curso com 250 horas/aula e estarão a partir de agora aptos à atuarem junto à corporação.

Na mesma oportunidade, o comando prestou também homenagens e promoções a militares que se destacaram no curso de suas atividades. Entre elas, a Medalha do Mérito de Bombeiro Militar ao Sgt Antônio Carlos Sabino e a promoção para a reserva remunerada do Sgt Sasso, que recebeu o capacete histórico da instituição.

Foram promovidos ainda Nilton Lima Santos e Nilton Waltrick dos Santos a subtenente, além dos sargentos Irani da Rosa e Marcelo Bagatoli, que ganharam uma graduação a mais em suas divisas.

A solenidade foi prestigiada por amigos e familiares, além de representantes de instituições e parceiros que atuam junto ao corpo de bombeiros, como SAMU e exército brasileiro, por exemplo.

Por Toninho Goulart, de Lages