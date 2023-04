Prefeitura de São Joaquim investe em pavimentação da Rua Dom Pero Fernandes Sardinha no bairro Jardim Bandeira

A Prefeitura de São Joaquim anunciou, recentemente, a pavimentação da Rua Dom Pero Fernandes Sardinha, localizada no bairro Jardim Bandeira, uma obra com recurso próprios através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA).

Um investimento de mais de 577 mil reais em lajota sextavada, meio-fio e drenagem pluvial, em cerca de 290 metros de pavimentação, incluindo uma ponte de aduelas (galeria) e uma passarela para pedestres sobre o Rio São Mateus.

Uma obra que trará grandes benefícios para a comunidade local e uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores da região, oferecendo mais segurança e acessibilidade aos pedestres e motoristas que transitam pela área.

“A pavimentação da Rua Dom Pero Fernandes Sardinha é uma obra muito importante para a nossa cidade, pois irá melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores do bairro Jardim Bandeira, oferecendo mais acessibilidade, segurança e valorização desse Bairro. Estamos comprometidos em promover o desenvolvimento do município e essa obra é mais um passo nessa direção,” destaca o Prefeito Giovani Nunes.

Com a pavimentação da Rua Dom Pero Fernandes Sardinha, a prefeitura de São Joaquim demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento do município e com a melhoria da qualidade de vida da população. Essa obra trará grandes benefícios para a região, contribuindo para o crescimento econômico e social do bairro Jardim Bandeira.

Fotos Dionata Costa e Wagner Urbano

Por Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Joaquim