Está chegando o dia do 18º Torneio de Laço do CTG Pedro Pereira de Souza em Urupema

A tradição gaúcha está presente em todas as partes dos pampas do sul do Brasil, e Urupema na Serra Catarinense não está de fora da valorização do povo gauchesco. O CTG Pedro Pereira de Souza da localidade de Despraiado em Urupema está preparando o 18º Torneio de Laço.

O evento acontece nos dias 21,22 e 23 de fevereiro com uma grandiosa premiação superior a R$15 mil aos laçadores de diversas categorias. A festa conta também com bailes que serão animados palas bandas Bailaço e Tchê Guri, duas bandas destaques em toda região.

Aqueles que são amantes de tradição, e gostam de um tiro de laço devem anotar a data na agenda e participar da festa campeira.

Veja a programação completa: