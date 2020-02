Tripulação do Águia 4 recebe garotinha que sonha em ser piloto

A tripulação da 5ª. Base de Aviação da Policia Militar em Lages, recebeu na tarde de sexta feira (14/02), a visita da menina Jennifer Córdova da Silva de 09 anos.

Ela escreveu uma carta endereçada para 5ª. Base de Aviação da Policia Militar sede do Águia 4 em Lages, dizendo que seu sonho era conhecer a aeronave, seus pilotos e os tripulantes, afinal, ela sempre dá tchau quando eles sobrevoam a região onde reside.

Estudante do 5º ano do ensino fundamental do colégio Flodoardo Cabral, Jennifer, que mora com seus avós maternos no bairro São Pedro em Lages entregou sua carta para um policial militar no mês de dezembro e pediu para que ele entregasse ao pessoal do Águia.

Essa semana a carta chegou até as mãos do Major PM Monteiro, subcomandante da 5ª. Base de Aviação que imediatamente designou o Cabo PM Bornhausen e Soldado PM Adriano como responsáveis dessa missão tão importante e viabilizassem a realização do sonho da menina.

Durante a semana, foram feitos contatos com a diretora da escola onde Jennifer estuda, e com seus avós para que tudo ficasse devidamente alinhado pois a surpresa aconteceria na tarde de sexta feira (14).

“Nossa principal missão é estar presente na vida dos cidadãos, e poder trazer a Jennifer até nossa Base foi muito especial e gratificante, afinal, vermos que nosso trabalho é reconhecido por pessoas das mais diversas idades é o que nos motiva” afirma Major Monteiro.

Os tripulantes foram até a residência da menina, apresentaram a carta e depois levaram ela juntamente com sua avó dona Margarete até a sede do Águia 4. Jennifer, viu de perto o trabalho desenvolvido pelos tripulantes operacionais multimissão, aprendeu um pouco sobre salvamento, equipamentos e como funciona a plataforma multimissão, e claro, pode entrar e conhecer a aeronave em detalhes.

Já os tripulantes designados para acompanhar Jennifer durante sua visita a Base, dizem que quanto mais a comunidade se aproximar do Águia 4, mais saberão da importância do trabalho realizado pelo Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAPM).

Muito feliz e com um dos seus sonhos realizados, Jennifer diz que agora o outro sonho dela irá depender apenas dos seus estudos, já que ela quer ser uma piloto da aviação da polícia militar de Santa Catarina.

Patricia Barboza – Assessoria de Imprensa 5ª. Base de Aviação da Polícia Militar