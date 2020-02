Atriz Joaquinense Valentina Vieira é convidada para integrar o elenco da novela  “Além da Ilusão”

Depois de brilhar nas telinhas, na novela “Bom Sucesso”, a atriz joaquinense Valentina Vieira recebeu novas propostas de trabalho na TV. Um dos trabalhos oferecidos é dar vida à uma personagem em “Além da Ilusão”, novela das seis que também terá a participação de Larissa Manoela.

No momento Valentina está curtindo a família e deve retornar ao mundo das novelas em breve. “Além da Ilusão”é escrita e criada por Alessandra Poggi, tem previsão de estreia para o mês de setembro no horário das seis na rede globo. Será a substituta de “Nos Tempos do Imperador”.