Carnarock levou ao Clube Astréa clássicos nacionais e internacionais

Para quem curte um bom e velho rock n roll, o Clube Astréa preparou uma noite mágica de volta ao passado. As bandas MR Jack e Society, protagonizaram uma festa digna do mundo do Rock.

Aos amantes deste estilo musical, foi cantado clássicos, Punk, Rock e Pop, internacional e nacional, foram diversas canções que agitaram a “galera” do Rock. No repertório, Legião Urbana, Capital Inicial, Bon Jovi, ACDC, Guns entre outras bandas que marcaram a vida de muitas pessoas.

A festa é ideal para quem não curte samba ou as tradicionais marchinhas carnavalescas, mas ainda sabe se divertir.

Veja as imagens: