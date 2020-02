Criançada fazem a folia na primeira tarde de carnaval no Clube Astréa

Carnaval é tempo de festam, tanto para adultos quanto para as crianças. A realeza do Carnaval 2020, Nandrya Amaral Quilante e Eduardo Lopes Couto foram empossados e garantiram a folia na primeira tarde de carnaval.

Muitas crianças caracterizadas com fantasias dos mais variados estilos, e a presença de super heróis abrilhantaram a tarde dos pequeninos, a Banda Society cantou músicas infantis para alegrar os participantes, a vocalista da banda Cintia Torressani foi ao centro do salão interagir e dançar com o público mirim.

Veja as fotos :