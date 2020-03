Mulher cai em buraco no Cemitério Anjo da Guarda em São Joaquim e leva oito pontos

O que era para ser apenas uma visita ao túmulo de um ente querido acabou em acidente no Cemitério Anjo da Guarda em São Joaquim. Uma família de Lages foi ao local sagrado para orar e acender velas.

Uma senhora de 75 anos estava acompanhada de mais três pessoas, momento em que caminhava pelos corredores e caiu em um buraco, ela teve um grande ferimento na perna e precisou ser levada ao hospital.

No hospital a equipe médica e enfermeiros prestaram atendimentos e fizeram oito pontos. Em diversos pontos do cemitério existem restos de entulhos, cacos de tijolos, azulejos e também mato alto o que pode acarretar em novos acidentes.

“Meu pai esta sepultado lá, fomos acender vela e rezar e deu no que deu, por pouco minha mãe não quebrou a perna, e se fosse uma criança que caísse ali, peço que as autoridades façam uma manutenção e cuidem do local para evitar mais acidentes”, disse Silvana.