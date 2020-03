Polícia Militar Ambiental inaugura projeto Escola Sustentável em São Joaquim

O 2º Batalhão de Polícia Ambiental, através da sua unidade em Lages, participou do Café com Ideias na Escola de Educação Básica São José, no município de São Joaquim, oportunidade na qual foi inaugurado o projeto Escola Sustentável.

Estavam presentes no evento, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental Cel Pimentel, o Comandante da PMA em Lages Capitão Marafon.

O Projeto Escola Sustentável foi desenvolvido através da conversão de recursos provenientes das multas de infrações ambientais, sendo que com estes valores a escola revitalizou a área de lazer dos alunos, criou a horta escolar, adquiriu composteira, e também revitalizou a mata ciliar do rio que passa no pátio da escola.





Esta excelente ação tem o objetivo de transformar o ambiente escolar em um lugar aconchegante para os que ali frequentam, além de cultivar e incentivar os alunos a preservarem o meio ambiente.

Essas ações são de suma importância para a conscientização ambiental e preservação do meio ambiente, pois tem seu foco na formação dos alunos e futuros cidadãos para a proteção ambiental.

Informações: 2º Batalhão de Polícia Ambiental