Serra do Rio do Rastro receberá na próxima semana uma balança para coibir trânsito de veículos com excesso de peso

A Serra do Rio do Rastro vai ganhar uma balança para coibir a circulação de veículos com excesso de peso. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina adquiriu quatro modelos do equipamento e um deles será instalado no Posto 21, que fica localizado no topo da serra, no mirante, em Bom Jardim da Serra.

Os equipamentos entrarão em funcionamento a partir da próxima semana. “Até então não tínhamos esse controle. Com a balança, por exemplo, podemos fazer operações de controle de excesso de peso. É prático e facilita nosso trabalho”, comemorou o comandante do 21º Grupo da PMRv, sargento Wiliam Bonetti.

Segundo informou a PMRv, o excesso de peso é o maior causador da degradação da capa asfáltica das rodovias. Além disso, constitui um risco aos condutores, já que o veículo que ultrapassa os limites de carga pode ter perda de freios, tombamento lateral, além de outros acidentes que colocam em risco não só o condutor do veículo, mas todos os outros usuários das rodovias.

Para circular pela Serra do Rio do Rastro, os veículos precisam ter peso bruto máximo de até 23 toneladas. “No local existe a sinalização, mas hoje, sem a balança, não temos como fazer essa fiscalização”, acrescentou o comandante.

Além de Serra do Rio do Rastro, uma segunda balança será colocada na Serra Dona Francisca, em Joinville. As outras duas atenderão ao Oeste e ao Litoral, em pontos diversos, conforme programação operacional do Comando de Policiamento Rodoviário. Para monitorar o equipamento, policiais rodoviários estaduais passaram por treinamento entre essa quinta-feira, dia 12, e essa sexta-feira, dia 13.

Durante uma hora e meia os policiais abordaram caminhões na SC-401, em Florianópolis, e oito de 11 veículos abordados foram autuados por excesso de peso.

