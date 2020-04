Adolescente confessa autoria do assassinato de músico joaquinense

Um adolescente de 17 anos confessou na Polícia Civil ter assassinado com uma facada no peito o músico catarinense Jair Marafigo, de 51 anos, morto na noite de domingo (19), no interior de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis.

A esposa de Jair, que teria uma relação extraconjugal com o adolescente, também foi detida e segue presa na sede da Delegacia Regional de Palhoça, enquanto continuam as investigações.

Jair era natural de São Joaquim, gaiteiro, percursionista, cantor e compositor. Sua obra mais conhecida era a canção “Frio da Serra“, composta em parceria com Mario Boeira e Ademar Filho. O corpo foi sepultado na localidade de Boava.

Segundo a Polícia, Jair teria tido uma discussão com o adolescente, diante de diversas pessoas, em via pública, na localidade de Caldas da Imperatriz. Após desferir o golpe no peito da vítima, o adolescente fugiu do local, mas foi encontrado pouco depois pela Polícia Militar, escondido num matagal. Ele possui uma ficha extensa na Polícia, com diversas passagens por crimes de tráfico e roubo.

As investigações estão sendo comandadas pelo delegado Arthur Lopes, que aguarda resultado.

Informações: http://www.tudosobrefloripa.com.br/