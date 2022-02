Inaugura em São Joaquim a Clínica Cuidar que alia saúde e estética em um só lugar

A clínica Cuidar agrega vários profissionais voltado a saúde e estética, oferecendo facilidade à população Joaquinense.

Na presença de amigos, familiares e parceiros foi inaugurada a Clínica Cuidar Estética e Saúde, o espaço localizado na rua Hercilio Vitorino da Silva, n°116, sala 02 no bairro Martorano, chega com uma proposta diferenciada de atendimento à população. Cheila buscava um espaço que pudesse agregar vários profissionais voltados a saúde e estética. Oferecendo mais facilidade para quem necessita de atendimento, sem precisar ter que se deslocar para outras cidades.

O espaço conta com os serviços de profissionais especializados em várias áreas de saúde e estética como Nutricionista, Médico, Enfermeira, Micropigmentadora, Psiquiatria, Educador Físico e Fisioterapeuta, com atendimento de qualidade para atendê-los.

O momento foi comemorado por Cheila e seus parceiros com muita alegria e emoção ao lado dos familiares e futuros clientes que prestigiaram o mais novo espaço em São Joaquim. “Há algum tempo eu comecei a perceber a deficiência em determinados serviços de saúde e estética em São Joaquim, hoje tenho que agradecer a minha família, sendo a base de tudo”. Destacou Cheila Rodrigues.

Cuide do seu corpo e da sua mente. A saúde é o que nos faz permanecer em pé.

A Clínica Cuidar se importa com você!

Vídeo da Inauguração:

Conheça os profissionais que cuidarão da sua saúde na Clínica Cuidar:

A proprietária da clínica Cheila Rodrigues, enfermeira pós graduanda em obstetrícia e ginecologia, estética avançada e procedimentos invasivos que fará parte do programa com as gestantes e também realizará procedimentos estéticos.

A clínica conta com o excelente médico Dr. Rafael Cardoso, faz um atendimento individualizado para as pessoas com os mais diversos problemas de saúde. Com o método clínico centrado na pessoa, avalia o paciente com integralidade e todas as dimensões do processo saúde-doença.

A fisioterapeuta Yasmin Arruda, que oferece serviços de:

Ortopedia

Desportiva

Pós-covid

Reabilitação cardíaca

Reabilitação Oncológica

Reabilitação Pulmonar

Fisioterapia Pélvica

Terapia manual e liberação miofacial

Drenagem linfática.

Na clínica você também pode contar com nutricionista Liz Dordete especialista em nutrição esportiva e funcional.

Também presente na clínica, o educador físico Thiago Wolff, pós-graduando em musculação e treinamento esportivo e fará parte do programa de emagrecimento e também Educador físico irá auxiliar em todos os processos necessários na clínica:

Nutricionista

Gestantes

Emagrecimento

Academia

Saúde física e Bem-estar.

A clínica conta com a Psicoterapeuta Ana Caroline Adriano da Silva:

Ampliar seu conhecimento

Aumentar a autoestima e aprender a lidar com os sentimentos

Criar relações saudáveis

A psicoterapeuta auxiliará o paciente na busca por respostas, para assim entender o porquê de determinados sentimentos, pensamentos e atitudes. O papel do psicólogo é de criar uma facilitação para que a pessoa verbalize e tenha autoconsciência de si mesma.

Com parceria da micropigmentadora, Letícia Silva Borges, graduanda em estética avançada.

Cuide da sua saúde! Agende seu horário com os excelentes profissionais da Clínica Cuidar.