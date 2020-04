O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira(24), próximo a ponte do Rio Pelotas acesso a comunidade de Luizinho. O motorista seguia do São José dos Ausentes – RS para realizar a entrega do fruto em São Joaquim.

O caminhão estava carregado com bins de maçãs, a carga ficou espalhada no local as margens da estrada. O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital com ferimentos no braço.