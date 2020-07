De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro, a barreira que caiu no KM 409 na manhã desta terça-feira (07), foi removida e o trânsito flui normalmente.

Tem sido constante a queda de barreiras e rochas na SC – 390 trecho que corresponde a Serra do Rio do Rastro. Obras de contenção e melhorias estão previstas para o local.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra