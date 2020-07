Atenção! Serra do Rio do Rastro será bloqueada para obras – Saiba quais horários o tráfego será liberado

O tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro, na SC-390, terá alterações a partir de segunda-feira, 27. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), a mudança é necessária para iniciar as intervenções nos pontos críticos que estão localizados na rodovia.

Até a conclusão da obra, prevista para maio de 2021, o trânsito de veículos na Serra só será permitido das 5h às 8h e das 17h às 20h, de segunda a sábado. Das 8h às 17h e das 20h às 5h, o tráfego será bloqueado, pois as faixas de rolamento serão interditadas nos dois sentidos. Aos domingos, o trânsito estará liberado.

Obras

Atualmente os serviços estão sendo realizados no ponto 25, no município de Orleans, no quilômetro 448+700. A previsão é que a intervenção no ponto 25 seja concluída em 90 dias. O trânsito no local permanece em meia pista, em uma extensão de 300 metros do ponto 25, no sentido Tubarão a Orleans. O fluxo está sendo realizado no sistema “siga e pare” e a operação é coordenada pela Polícia Rodoviária estadual.

De acordo com a empresa Teixeira Duarte, responsável pela obra, outros 24 pontos passarão por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas, de acordo com as necessidades específicas. Também será feita a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e sobre os taludes.

O trabalho consiste em colocar telas metálicas de alta resistência com grampos para evitar quedas de bloco e movimentação de massa, problemas frequentes ao longo da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. O plano de trabalho prevê que a intervenção ocorra de maneira simultânea em outros pontos da rodovia que faz a ligação entre o Sul e o Planalto catarinense.

A ação faz parte do programa Novos Rumos e conta com recursos do Governo Federal de mais de R$ 19 milhões.

Por Patricia Zomer e Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade