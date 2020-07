Mirante da Serra do Rio do Rastro recebe revitalização

Com o fechamento temporário do Mirante da Serra do Rio do Rastro como medida de prevenção ao Covid – 19, foi aproveitado o tempo bom sem a aglomeração de pessoas para serem realizadas obras de revitalização em toda a extensão do local.

Os serviços foram realizados durante toda esta semana, com a demarcação de vagas de estacionamentos para 73 veículos, 40 motocicletas e 13 vagas especiais entre idosos cadeirantes.

Esta é uma ação do Governo do Estado, coordenada pela Infraestrutura Regional do Deinfra em Lages. O andamento dos trabalhos foram acompanhados pelos engenheiros Marcos Vinícius de Souza e Arthur Damian Prevê, e pela Secretaria de Turismo de Bom Jardim da Serra.

A Secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, Maria Lúcia Vieira Machado fez um levantamento junto aos proprietários dos estabelecimentos no mirante da Serra do Rio do Rastro. Através de um ofício foi solicitado a SANTUR o apoio para a revitalização do local.

“Vejo isso com emoção, tivemos uma resposta imediata do Governo do Estado, após a visita do Governador Carlos Moisés, do presidente da SANTUR Leandro Mané Ferrari e do Secretário Estadual de Infraestrutura Thiago Vieira. Estamos trabalhando para deixar o local atraente e aconchegante aos visitantes. Em breve teremos novas ações, esperamos realizar estas melhorias assim que possível” , disse Maria Lúcia Vieira Machado.