Mudas de macieira furtadas em São Joaquim são recuperadas

Será que o ladrão se arrependeu?

O que era para ser mais um dia dos pais em comemoração no sítio com a família, acabou sendo um dia de tristeza para a família de José Clóvis Lima, foram furtadas 500 mudas se macieira se sua propriedade.

Na manhã desta segunda-feira próximo às 10h, os proprietários foram chamados no local utilizado pela Serrana, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, as mudas haviam sido abandonadas no depósito de resíduos da empresa.

Não se sabe se os ladrões realmente abandonaram as mudas ou se apenas esconderam para retornar em outro momento buscar, mas é fato que as divulgações nas redes sociais e internet foram fundamentais para recuperar as macieiras que serão replantadas.