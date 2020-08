Criança engraxate emociona o Brasil ao comprar presente para o pai em relojoaria

O fato aconteceu véspera ao dia dos pais, na cidade de Catalão, em Goiás, na relojoaria PC do senhor Paulo César da Silva, o vendedor que atendeu o menino que se chama “Mário” , o grande Mário que levou muitas pessoas à lágrimas ao assistirem ao vídeo, onde ele comprou um relógio para dar de presente a seu pai, com seu suado dinheiro de engraxate. O valor do relógio $30 reais. O dono se emocionou e devolveu o dinheiro ao menino. Ambos o menino e o senhor deram um gesto lindo a quem assistiu ao vídeo. Muitos afirmaram foi a melhor mensagem para o dia dos pais.

Atitude de menino dando um presente ao seu pai…atitude emocionante do comerciante com o menino nós faz acreditar q ainda existe amor com o próximo…

Palavras como : trabalhar dignifica o homem . Siga menino, sempre o caminho do bem .

Não tem como não se emocionar com essa história! Nós vivemos em um mundo onde a arrogância e a superioridade prevalece, mas pessoas como esse garoto nos faz dar esperança de um mundo melhor e nos fazem enxergar que o caráter e a honestidade é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Parabéns a esse menino de ouro e que ele continue sendo essa pessoa tão incrível, responsável e humilde!

Palavras do vendedor : Os grandes homens começam desde pequenos, já posso ver uma linda história. Um cliente “ uma criança “ hoje na relojoaria do Pc chegou para comprar um relógio para seu pai, com seu suado dinheiro que segundo ele demorou dias para conseguir, em fim, eu que fui presenteado com esse lindo gesto, vivi como a maioria das crianças da época!

Vemos algumas pessoas dizendo que foi combinado e etc, porém para quem tem sensibilidade, não importa se foi combinado ou nao,o que importa é a mensagem que foi transmitida.

Veja o vídeo :

https://www.facebook.com/saojoaquimonline/videos/425266618429958/

Por Redação Agência de notícias São Joaquim on line.