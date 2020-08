Homem morre após ser atingido por tiro de espingarda na Serra Catarinense

A 5ª.BAv (Base de Aviação da Policia Militar), sede do Águia 04, foi acionada por volta das 12h desta quinta-feira (13), para atender juntamente com o SAMU, ocorrência na cidade de Campo Belo do Sul com vítima de TCE grave (traumatismo crânio encefálico) causado por arma de fogo.

Ao chegarem na ocorrência as equipes do Águia 04 e SAMU, se depararam com a vítima (um homem) já em óbito. A princípio, foi disparo acidental de arma de fogo (espingarda cal 22) causado pela própria vítima.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).