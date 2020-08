Fez o dever de casa! São Joaquim é uma das 13 cidades aptas a receber recursos para combate ao Covid-19

O município de São Joaquim, na serra, é uma das 13 cidades do estado que irá receber incentivos financeiros pela organização do centro de triagem instalada no local.

Com isso, o Governo Federal, através do ministério da Saúde, credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.



Por estar bem organizada no combate ao COVID -19, a cidade ficou apta a receber esses recursos, sendo apenas 13 em SC. O município irá receber, para Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 TIPO 1 R$ 180.000,00.

Isso só foi possível porque São Joaquim está em dia com suas obrigações financeiras e na área da saúde.

Ficam credenciados temporariamente os estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta Portaria a receberem o incentivo de custeio referente aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário e com periodicidade mensal de transferência, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão, conforme Portaria nº 1.445/GM/MS, de 29 de maio de 2020.