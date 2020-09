Club Athlético Serrano doa bicicleta para garoto apaixonado pelo esporte em São Joaquim

Macário Donizete Claudiano tem 12 anos de idade é um menino humilde da comunidade do rincão do tigre, filho de Nilson Donizete Claudiano e Mãe Marilene Carolina da Rosa um menino estudioso que é apaixonado pelo esporte.

Gosta muito de bike, seu sonho era ganhar uma bicicleta no seu aniversário, devido à pandemia seus pais não poderiam realizar esse sonho no momento. “Isso me comoveu muito, foi aí que resolvi iniciar essa vaquinha para realizar o sonho dele uma bike nova. Falei no grupo que acabei vendo ele andar numa bike sem condições, após ver aquela cena tive ideia de fazer algo para tentar ajudar”, disse Joice Suzin.

O Club Athlético Serrano foi o maior apoiador, uma galera do coração bom, conseguimos adquirir a bicicleta e realizar o sonho do garoto, ver a felicidade dele não tem preço. São ações como esta que fazem um mundo melhor.