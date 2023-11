Rodovia SC-110 permanece interditada entre Urubici e São Joaquim sem previsão de liberação segundo (SIE)

Impacto das chuvas: SC-110, entre regiões serranas de Urubici e São Joaquim, permanece interditada para todos os tipos de veículos, sem uma estimativa concreta de quando a via será liberada. A interdição decorre de deslizamentos de pedras e terras, resultando em uma situação complexa, com o risco iminente de material adicional desabar.

O responsável pela Superintendência de Infraestrutura e Logística da Serra Catarinense (SIE), Ricardo Costa, esteve no local para avaliar a situação e destacou que estão sendo estudadas rotas alternativas para restabelecer o fluxo na região. “Ontem estive lá estudando rotas alternativas. Hoje estamos fazendo uma visita com todos os técnicos responsáveis, engenheiros e geólogos para determinar uma solução paliativa e incluir os novos pontos de deslizamentos no projeto de solução definitiva”, explicou Costa.

A Serra Catarinense enfrenta atualmente nove pontos emergenciais, todos em fase de projeto, distribuídos nos municípios de Urubici, São Joaquim e Bom Jardim. Costa ressaltou que a situação na região do Planalto apresenta vários pontos graves, cuja solução não se enquadra em um contrato de manutenção convencional. O processo completo, envolvendo projeto, licitação e contratação da empresa, demanda tempo, tornando necessário adotar medidas paliativas enquanto o procedimento é concluído.

“É importante agir com cautela diante dessa situação. Os procedimentos burocráticos não podem comprometer a segurança dos usuários da rodovia. Estamos buscando soluções imediatas para minimizar os transtornos enquanto trabalhamos na resolução definitiva do problema”, concluiu Ricardo Costa.

A população local e os usuários da rodovia permanecem atentos às atualizações das autoridades competentes, enquanto os esforços são concentrados na busca por soluções eficazes e seguras para a reabertura da SC-110.

Fotos: PMRV e Urubici Mil Grau