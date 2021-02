Profissionais que atuam no diagnóstico do coronavírus são vacinados

Nesta terça-feira, 02, iniciou a vacinação de 70 profissionais que atuam na linha de frente do diagnóstico laboratorial da Covid-19. A imunização ocorreu no Laboratório Central (Lacen), em Florianópolis, e a primeira pessoa a ser vacinada foi a técnica de laboratório Suelaine Amaro Virginia, que atua no recebimento das amostras suspeitas de Covid-19 enviadas ao Lacen.

Por Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado de Saúde

O grupo de profissionais de saúde que atuam no diagnóstico laboratorial foi incluído entre os prioritários para a vacinação após deliberação, em consenso, de gestores municipais da saúde e corpo técnico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) durante reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no dia 25 de janeiro.



Desde o início da pandemia, em 12 de março de 2020, o Lacen realizou mais de 700 mil testes para detecção da RT-PCR – exame coletado por meio de um swab (“cotonete”) – considerado padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19.

