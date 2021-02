Prefeitura de São Joaquim cancela o feriado de Carnaval 2021 e serviços públicos serão mantidos normalmente

O Governador do Estado de Santa Catarina anunciou recentemente que o Estado não terá os feriados de Carnaval de 15, 16 e 17/02, conforme publicado no Decreto nº 1124/2021.

Em função do cancelamento das festas, a Prefeitura de São Joaquim determinou que não haverá os pontos facultativos, suspendendo os feriados de segunda, terça-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas.

O novo decreto que suspende o ponto facultativo de Carnaval foi publicado nesta última segunda (09). A medida foi tomada pela recomendação do Governo do Estado, que através do Decreto n° 1.124 publicado no dia 29 de janeiro de 2021, que suspende o ponto facultativo e todos os serviços da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo estadual serão mantidos.

A decisão também considera o fato de não serem realizadas festividades carnavalescas neste ano em razão da pandemia. Com isso, o Decreto Municipal 060/2021 define que todas as repartições da Administração Municipal terão expediente normal durante os dias de Carnaval (15 a 17 fevereiro) mantendo os serviços públicos à disposição da população.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim