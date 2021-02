Homem é preso com vários objetos furtados na SC 114 em São Joaquim, após capotar o UNO

Nesta terça feira (9), por volta das 08:30h a Polícia Militar Rodoviária atendeu um acidente sem vítima na Rodovia SC 114 km 296,550, no município de São Joaquim-SC o fato ocorreu por volta das do dia 09 de Fevereiro de 2021.

Trata-se de um acidente do tipo saída de pista seguida de choque em barranco, envolvendo um veículo Fiat/Uno placas MBR3469, emplacado em Lages, conduzido por um masculino de 35 anos. O elemento encontrava-se nervoso, sendo que no interior do veículo havia vários objetos, possivelmente de furto e que após averiguaram foi constatado que o condutor do veículo era um indivíduo que ja se tinha informação que havia fugido da Delegacia de Lages e que em sua posse também havia uma quantia considerável de dinheiro em espécie

Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao envolvido, informado os seus direitos, confeccionado o presente Boletim de ocorrência e apresentado o envolvido na delegacia de Polícia Civil de São Joaquim.

