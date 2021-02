Prefeito Giovani Nunes toma posse como presidente da Junta do Serviço Militar

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes tomou posse, nesta quarta-feira (10), como presidente da Junta do Serviço Militar, em solenidade realizada no seu gabinete. Durante a posse, Giovani fez o juramento à Bandeira, assinou o termo de posse previsto na Lei do Serviço Militar, contribuindo para o exercício da cidadania e o engrandecimento da Pátria. Além disso, na ocasião, o prefeito marcou história e assinou um livro de registro datado com o ano de 1955, que na época o município tinha como prefeito, João Inácio de Melo. A vice-prefeita, Ana Melo, esteve presente na cerimônia e comentou o fato de João Inácio de Melo ser seu tio.

A solenidade foi conduzida pela secretária da Junta de Serviço Militar, Marta Silveira, que na ocasião representou o órgão Militar do Plano Regional de Mobilização e comentou sobre a importância do ato: ”A posse de presidente da Junta de Serviço Militar é um ato previsto na Legislação, no qual o prefeito formaliza o seu compromisso com relação aos encargos do Serviço Militar, que consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelo Exército!’’, pontuou Marta.

O prefeito, Giovani Nunes, também fez um pronunciamento: ”É uma honra participar deste ato. A Junta de Serviço Militar realiza importantes trabalhos de cidadania, civismo e patriotismo para nossos jovens há anos. Parabenizo a secretária Marta, que há vinte anos presta esse importante ofício para o município!’’, enfatizou o prefeito.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos, prestando todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar. A secretária da Junta de Serviço Militar, Marta Silveira, reforça que estão abertas as inscrições para o alistamento militar obrigatório para os jovens que completam 18 anos em 2021. As inscrições online podem ser feitas pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta Militar do município, no prédio da Prefeitura.

Para se inscrever e se regularizar com o serviço militar, os jovens devem ter em mãos os seguintes documentos: CPF, Certidão de Nascimento original, carteira de identidade e comprovante de residência. O prazo para o alistamento encerra no dia 30 de junho, diferentemente do ano passado, que devido a pandemia o prazo teve que ser estendido até setembro. Jovens, alistem-se!