Resgate de corpo de homem no Salto do Caveiras em Lages

Ocorrência que teve início por volta das 01h30min quando a Central de Operações da Polícia Militar entrou em contato com a Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar (193) e informou ter recebido a informação, via 190, que havia sido visualizado um corpo de uma pessoa, sem vida, sobre as pedras abaixo da cachoeira localizada depois da usina do Salto do Caveiras. De pronto, uma guarnição foi acionada, mas, por ser a noite, não localizou nenhum vestígio da vítima na referida cachoeira. Logo no início da manhã, com a luz do dia, após conseguir contato com o solicitante, foi deslocada uma segunda equipe de busca que, ao chegar no local, localizou o corpo, com ausência de sinais vitais, rigidez cadavérica e apresentando alguns ferimentos. A vítima é um masculino, de aparentemente 30 anos de idade, sem nenhum pertence pessoal ou documento para sua identificação. Foi realizado, então, imediatamente, o acionamento do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil. O local onde a vítima foi localizada é de difícil acesso, sendo necessário enviar mais uma equipe de reforço para a remoção do corpo, também com o auxílio do Perito do IGP. A guarnição da Polícia Militar presente no local acionou o apoio da aeronave Águia 04, que finalizou a retirada até um terreno nas proximidades, onde o IGP já aguardava. A operação para remoção do corpo estendeu-se até as 11h00min.

Informações 5º Batalhão de Bombeiros Militar