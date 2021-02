Vacinação em SC: Estado recebe mais 59,5 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca

O Governo do Estado recebeu na manhã desta quarta-feira, 24, mais um lote de vacinas contra o novo coronavírus. A remessa de 59,5 mil doses da Oxford-AstraZeneca chegou no aeroporto, em Florianópolis, por volta das 9h30 e foi transportada à Central Estadual de Rede de Frio, em São José. Com mais esse lote de vacinas, Estado dá continuidade à aplicação de doses em idosos acima de 85 anos, além dos demais grupos prioritários que já estavam sendo vacinados: trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência institucionalizados e população indígena.

“Anunciamos nesta semana o reforço da fiscalização, R$ 1 bilhão para medidas de enfrentamento à pandemia e agora temos a chegada de mais um lote de vacinas. Com todas essas ações e o apoio de todos os catarinenses, vamos conseguir conter o avanço da doença no estado”, reforça o governador Carlos Moisés.

O secretário da Saúde de Santa Catarina, André Motta Ribeiro, que está em Brasília nesta quarta-feira participando da assembleia do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), informou que o Estado atuará para efetuar, mais uma vez, a distribuição das vacinas às regionais em tempo recorde. “O Estado está fazendo sua parte garantindo que essa vacina chegue rapidamente aos municípios. Precisamos destacar que não podemos relaxar com os cuidados para evitar a proliferação do vírus”, disse.

Estado recebeu mais de 357 mil doses

Até o momento, Santa Catarina recebeu do Ministério da Saúde (MS) um total de 357.640 doses de vacina contra Covid-19 em cinco remessas. Agora, o novo lote é preparado para ser distribuído às 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) das Regionais de Saúde de Santa Catarina.

“O Estado não tem medido esforços para garantir que as doses sejam entregues às regionais, e consequentemente, aos municípios, o quanto antes, para que possamos rapidamente avançar nas etapas de imunização do povo catarinense”, afirma Eduardo Macário, superintendente de Vigilância em Saúde de SC.

Confira as remessas que chegaram ao estado:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/Coronavac – Distribuído: (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuída (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/Coronavac – Distribuído (D1: 02/02 e D2: 19/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/Coronavac – Distribuída – metade: 42.500 (D1: 08/02)

24.02.2021 – 59.500 doses Oxford/Astrazeneca

D1: Primeira Dose | D2: Segunda Dose

