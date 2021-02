Atenção: comunicado do Secretário do Estado da Saúde

Em ofício encaminhado aos 295 secretários municipais, André Motta Ribeiro alertou para os estoques de insumos, principalmente, os relacionados aos “kit intubação”.

“Preciso informar a todos que a situação da pandemia deteriorou no Estado todo e , a exemplo do que acontece nas regiões mais a oeste, estamos entrando em colapso!

Todos os esforços de Estado e municípios , até então, são insuficientes em face à brutalidade da doença. Infelizmente, percebe-se fenômeno similar no resto do País. Solicito aos gestores municipais que tomem medidas emergenciais para diminuir significativamente a circulação das pessoas, mantendo apenas serviços essenciais e que convoquem toda a força de trabalho da Saúde para o enfrentamento.

Estamos mobilizados para fazer todo o possível para diminuir sofrimentos impostos às pessoas , mas a força e gravidade deste momento estão suplantando o resultado das nossas ações”.



André Motta Ribeiro

Secretário de Estado da Saúde de SC