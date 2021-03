Novo material didático é entregue para todas as escolas da rede municipal de ensino em São Joaquim

O prefeito, Giovani Nunes, juntamente com o secretário municipal de Educação, Fabiano Padilha, estiveram nesta manhã em algumas escolas da rede municipal de ensino para a entrega do novo material didático. Com um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, todos os alunos da rede municipal de ensino vão receber o material, que após passar por avaliação, foi aprovado e identificado como de alta qualidade.

O pré-escolar, juntamente com o 1° e 2° ano, receberam as apostilas da editora Aprende Brasil, onde os professores tiveram uma formação para a aplicação do material. Já o 3°, 4° e 5° ano tiveram a implantação das apostilas da editora FTD Educação.

Os alunos do ensino fundamental receberam as apostilas de Inglês, sendo que dos dezoito municípios da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, apenas São Joaquim possui a Língua Inglesa na matriz curricular do ensino fundamental.

O prefeito, Giovani Nunes, comentou sobre a importância da aquisição:”Esse material didático é de alta qualidade e além dos alunos, irá favorecer também os professores. Neste momento em que estamos enfrentando o ensino híbrido, este material se torna uma ferramenta adequada para a aprendizagem. Sem dúvida, esse é mais um passo importante para o município, que com isso e outras ações, possui a oportunidade de aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica’’, enfatizou o prefeito.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino tiveram o retorno no dia 18 de fevereiro. Desde então, a comunidade escolar tem seguido o modelo híbrido para comportar a demanda dos alunos. As escolas estão seguindo o Plano Municipal de Contingência da Educação – PLANCON, que prevê todas as medidas a serem seguidas para evitar o contágio da Covid-19 neste retorno.