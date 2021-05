São Joaquim recebe novas doses para imunizar idosos de 60 anos acima

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu novas doses de vacina AstraZeneca para o início da imunização ao novo grupo prioritário. Conforme deliberação, estas doses serão para imunizar idosos com idade completa de 60 anos acima.

A vacinação acontecerá na quarta-feira (05), no Parque Nacional da Maçã, via Drive Thru das 08h30 às 14h, pedestres na Unidade de Saúde Araucária no Centro, das 13h30 às 16h. A segunda dose desse imunizante deve ser realizada quando atingir 90 dias da primeira aplicação, a data será marcada na carteira de vacinação.

Você que vai receber sua dose, que tal fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, é uma contribuição voluntária para auxiliar pessoas carentes que estão passando por dificuldades durante a pandemia. A Assistência Social do Município vai destinar as doações para quem precisa de ajuda.

Para garantir a vacina é necessário apresentar, cartão do SUS, RG, CPF e carteira de vacinação. Faça a sua parte, leve os idosos dos grupos específicos para serem vacinados e ajude no combate a Covid-19.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim