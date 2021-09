São Joaquim não terá desfile de 7 de setembro em 2021

Pelo segundo ano consecutivo São Joaquim não terá desfile de 7 de setembro, o evento reunia todas as escolas do município e também diversas entidades que demonstravam amor à Pátria.

Diante a Pandemia que se vive, mesmo com a maioria da população joaquinense vacinada com a primeira dose a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto resolveu não realizar o desfile seguindo o Plancon de Educação e evitar que as comemorações acabem infectando os participantes com à Covid-19 ou também suas variantes.

Através do Decreto Municipal 312/2021, a prefeitura de São Joaquim suspende todas as solenidades alusivas a semana da Pátria, será realizado apenas uma sessão cívica com autoridades e o hasteamento das Bandeiras com a presença da Banda da Escola Jurema Hugen Palma, do Bairro Santa Paulina, a solenidade será transmitida pelo facebook da prefeitura.

“Vivemos um momento delicado ainda, mesmo com a maioria da população imunizada, não nos sentimos confortáveis para a realização do desfile, não vamos pôr em risco nossos alunos e professores, esperamos que no próximo ano tudo melhore e possamos voltar a vida ao normal”, destaca Fabiano Padilha, Secretário Municipal de Educação.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim