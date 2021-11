São Joaquim inaugura Escola Municipal de Arte, Cultura, Dança e Música

A classe cultural de São Joaquim tem muito o que comemorar

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Joaquim inaugurou sua própria Escola Municipal de Arte, Cultura, Dança e Música, uma grande conquista para toda a população que terá aulas gratuitas.

A abertura desta escola vai ofertar toda a parte diversificada na área artística e cultural do município com aulas de música, dança, invernada artística do Grupo de Danças Portela e aulas de Karatê.

Os alunos da escola terão acesso a diversas atividades e também aprendem a utilizar diferentes instrumentos musicais como violino, viola, violoncelo, violão, teclado, escaleta, gaita, teoria musical e canto de coral. As atividades acontecem no contra turno escolar assim também contemplando as metas do plano municipal de educação e da diretoria de cultura.

A proposta de abrir uma escola exclusiva surgiu através dos professores de música da rede municipal que encaminharam ao gabinete do prefeito e para a Secretaria Municipal de Educação o pedido, onde prontamente os gestores se reuniram e chegaram a uma decisão em alugar e transformar a antiga escola japonesa num espaço adequado para as aulas.

“Em nosso primeiro mandato não conseguimos dar a atenção que esta parte cultural necessitava, ficamos devendo e estava em nosso plano de governos novas conquistas, nossa cidade é rica em cultura e vamos valorizar e incentivar nossas crianças a participar das atividades”, destaca o Prefeito Giovani Nunes.

Fotos Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim