Comércio de Seara oferece produtos com descontos de até 70%

Os consumidores que estavam aguardando o momento ideal para renovar seus looks, adquirir o tênis adequado para sua prática esportiva ou ainda para contratar um serviço com preço diferenciado já podem comemorar. A oportunidade de comprar o item tão desejado chegou! De quinta-feira a sábado ( 9 a 11 de setembro) é realizada a promoção “Uma Seara de Descontos”, com redução de até 70% no valor dos produtos das empresas participantes.

A iniciativa é da Administração Municipal de Seara, por meio da Sala do Empreendedor, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Empresarial de Seara (ACIS) e do Sebrae/SC por meio do Programa Cidade Empreendedora. Participam 65 empresas de diversos setores: confecções, calçados, móveis, eletrodomésticos e prestação de serviços, que estão identificadas com cartazes e balões da cor do município.

O objetivo é estimular a compra no comércio local, atrair os clientes aos estabelecimentos ao ofertar produtos de qualidade e com descontos reais e fortalecer os negócios do município com aumento do fluxo de recursos e da possibilidade de renovação de seus estoques. “Atuamos no auxílio da retomada econômica a partir de várias ações, a exemplo desta promoção que é benéfica tanto para o consumidor quanto para os empresários, que precisaram inovar para manter as atividades desde o início da pandemia em março de 2020”, observa o prefeito Edemilson Canale.

De acordo com a agente de desenvolvimento, Camila Mariani, as empresas participantes atenderão em horário normal do comércio, porém podem optar em permanecerem abertas no sábado (11) no período vespertino. “Realizamos diversas visitas no comércio local para apresentar essa proposta e estamos felizes com a adesão dos empresários. Mas, caso sua empresa não tenha recebido a visita dos organizadores e você queira participar basta entrar em contato com a Sala do Empreendedor de Seara”, explica.

Mais informações pelo telefone (49) 3452-8338.

Sala do Empreendedor

A estrutura, localizada em espaço compartilhado com a ACIS, é uma referência para o atendimento das demandas empresariais na área de gestão dos negócios. A prestação de serviço gratuita busca gerar um ambiente propício para estimular a economia local e o progresso da cidade, além de fomentar ainda mais o desenvolvimento de Seara.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13 horas às 17h30.

Por MARCOS A. BEDIN