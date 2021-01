Giovani Nunes pede ao Governador apoio na recuperação de estradas e aumento na área de Segurança Pública em São Joaquim

O Prefeito de São Joaquim, Giovane Nunes juntamente com o vereador líder do governo Dione Rodrigues Medeiros foram até a Capital Florianópolis, nesta última segunda (11), para receber das mãos do Governador Carlos Moisés duas retroescavadeiras que irão modernizar os serviços de saneamento em São Joaquim.

Durante o encontro, o prefeito aproveitou para pedir ao governador o apoio na recuperação das estradas de interior com a ajuda do estado em maquinário e também o aumento de efetivo na Polícia Militar para auxiliar nas rondas da cidade, bairros e interior de São Joaquim.

“Pedi ao Governador o apoio em maquinário, para que tenhamos mais patrolas (motoniveladoras) no trabalho de recuperação das nossas estradas no interior, o governador tem um compromisso junto a nossa gestão. Os produtores estão preocupados com as condições de suas estradas, queremos ampliar o atendimento e fazer a melhorias em todas as localidades e regiões produtoras. Pedi também, para o governador, um aumento significativo na área Segurança Pública, pois é aonde temos relatos de uma maior necessidade de efetivo, gostaríamos que a polícia militar tivesse um efetivo maior para poderem estar mais presentes na cidade, bairros e nas localidades do interior“. relatou o Prefeito Giovani Nunes