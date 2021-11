Capotamento na Serrinha em São Joaquim deixa quatro pessoas feridas

O corpo de Bombeiros de São Joaquim foram acionados na Serrinha na SC-114 próximo às 10h da manhã deste sábado (27) o para atender um acidente de trânsito diversas vítimas.

No local, foi registrado uma saída de pista seguida de capotamento envolvendo um veículo celta com quatro ocupantes. Todos estavam fora do veículo, às margens da pista de rolamento.



A primeira vítima , um homem apresentava dor na perna esquerda, a segunda, uma mulher, passageira do banco trazeiro que apresentava dores na perna direita.

As vítimas foram avaliadas, imobilizadas e conduzidas ao hospital Sagrado Coração de Jesus. Uma terceira vítima foi atendida e conduzida pela equipe do SAMU.



A quarta vítima, uma mulher recebeu avaliação dos bombeiros mas não precisou ser encaminhada ao hospital.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar