61 passageiros de 2 voos da África do Sul testam positivo para Covid-19 ao aterrissar em Amsterdã

Ainda não está claro se as pessoas estão infectadas a nova variante do coronavírus; todos estão em quarentena sob vigilância local.

menos 61 passageiros de dois voos da África do Sul testaram positivo para o novo coronavírus na noite da última sexta-feira, 26, depois de aterrissar em Amsterdã, na Holanda, onde foram submetidos a testes de PCR. Proibições de voos de países do sul da África já estavam em vigor no momento dos testes. O que ainda não ainda não está claro para as autoridades sanitárias dos Países Baixos é se os passageiros possuem a nova variante omicron.

As 61 pessoas que testaram positivas foram alojadas em um hotel na região do aeroporto sob inspeção das autoridades de vigilância local para cumprir uma quarentena de pelo menos sete dias, se apresentarem sintomas, ou cinco dias se forem assintomáticos.

O governo holandês havia declarado na última sexta-feira a suspenção total dos voos advindos de países do sul da África para prevenir a entrada da nova variante da Covid-19. O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, destacou que a nova cepa ainda não havia sido detectada oficialmente nos Países Baixos, mas “Ao mesmo tempo, sabemos por outras variantes que pode ser rápido, por isso temos que desacelerar a chegada desta variante tanto quanto seja possível”, declarou.

A África do Sul confirmou na última quinta-feira, 25, a detecção da nova variante, que possui múltiplas mutações e tem preocupado especialistas.

Com informações Jovem Pam