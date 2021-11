Armazém do Lanche é bicampeão da primeira divisão de futebol de campo em São Joaquim

A equipe do Armazém venceu os dois jogos da final e levou a taça

O campeonato iniciou em 2019, devido a pandemia precisou ser paralisado e agora o Departamento Municipal de Esportes conseguiu finalizar a competição. A disputa final foi realizada no último domingo (28) entre Armazém do Lanche e Planalto São José, no jogo de ida o Armazém venceu por 3 a 0 e no jogo de volta venceu pelo placar de 2 a 1, no agregado o placar ficou, Armazém 5 a 1 Planalto São José.

As duas equipes já haviam se enfrentado em outra final onde o Planalto foi campeão, e para o Armazém foi uma revanche que terminou com o bicampeonato da equipe. O Armazém chegou na final pela terceira vez consecutiva, nesta competição venceu todas as partidas e foi campeão invicto.

Na disputa de terceiro lugar, o Nevada venceu o Bandeirantes pelo placar de 4 a 3 e recebeu o troféu, a torcida compareceu em massa no Estádio Municipal José Leão Dutra para acompanhar os jogos.

“Foi um título muito importante para nós, em 2019 nós perdemos a final para eles, agora conseguimos ser campeão com duas vitórias. Para nós é uma honra competir com times de tradição em São Joaquim”, destaca o fundador do Armazém do Lanche Guilherme Moraes.

Fotos : Dionata Costa



Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim