Bolsonaro recebe convite para a Festa da Maçã

A Deputada Federal Geovania de Sá, o Deputado Federal Daniel Freitas, o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, e o secretário da Educação, Cultura e Desporto, Fabiano Padilha, estiveram nesta tarde percorrendo o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios para convidar autoridades a participarem da XXII Festa Nacional da Maçã, que será realizada entre os dias 5 e 8 de maio de 2022.

Entre os locais visitados, estiveram no Ministério do Turismo com o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, Bob Santos. Além da entrega do convite, trataram de patrocínios para eventos futuros na cidade.

Aproveitando a solenidade de assinatura dos decretos do Programa Alimenta Brasil e Auxílio Gás, convidaram o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que estava presente, para participar do evento na Serra Catarinense.

Entre o percurso realizado, convidaram diversos deputados e senadores que estavam nas casas, entre outras lideranças do país. O principal objetivo da comitiva joaquinense na viagem a Capital Federal é a captação de recursos para o município e também convidar autoridades para a Festa Nacional da Maçã.

Na comitiva joaquinense em Brasília estão, o Prefeito Giovani Nunes, a vice Ana Melo Arruda, o Secretário Muninipal de Educação, Fabiano Padilha e também os Vereadores Liander Padilha, Marcio Eron, Dioni Medeiros, Fernando Costa, Teodoro Nunes e Ana Lucia Matos.