Casal de SC encontra aranha-flor em casa e sua beleza surpreende

Ela é considerada uma exímia caçadora, já que apresenta um tipo de fluorescência no corpo que atrai insetos. Assim, quando eles se aproximam, a aranha a captura. A espécie é comum em vários países da América do Sul e da América Central.

Um casal de Joinville, no Norte do Estado, encontrou uma aranha bem diferente em casa. Marli França conta que o marido estava lavando o canil quando encontrou o animal. “Achamos ele muito estranho”, destaca. O bicho até estava vivo quando foi flagrado, mas, foi vítima de um pisão do cachorro e acabou morrendo.

A moradora, que vive no bairro Santa Catarina, ressalta que essa foi a primeira vez que viu uma espécie como essa em casa e estranhou a presença do animal, embora tenha ficado admirada com a beleza dele. “Muito diferente esse bichinho”, completa.

Segundo o biólogo Christian Raboch, da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), trata-se de uma aranha-flor, cujo nome científico é Epicadus sp. O apelido foi dado justamente porque este aracnídeo se parece muito com uma flor e pode ser até mesmo encontrado nas cores lilás e amarelo, de acordo com a camuflagem escolhida pela aranha.

Com informações: Visor Notícias