Natal Luzes de Joaquim – Lançamento conta com a presença do Papai Noel e do Boneco de Neve Joaquim 

A magia do natal na Serra Catarinense aconteceu na noite desta quarta-feira (08), na Praça João Ribeiro, em São Joaquim. O lançamento oficial do Natal Luzes de Joaquim e de toda a decoração, trouxe o encanto dessa data especial para o centro da cidade.

Quem passou pelas ruas da cidade, pôde contemplar toda a decoração preparada pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, reavivando o sentimento de gratidão.

A programação de abertura contou com o desfile da FanCaic, passeando pelo Boulevard de São Joaquim com músicas natalinas, acompanhados pela estrela da noite: O papai noel.

Outra novidade foi o Boneco de Neve Joaquim, que também participou do desfile e encantou todos os presentes em sua primeira aparição em público. A expectativa pela chegada do bom velhinho se observava nos olhos brilhantes e cheio de esperança nas crianças que estavam na praça.

O querido Noel foi recebido com muita alegria, deixando o ambiente ainda mais leve e os corações aquecidos na noite de apresentações. Após o desfile, o Papai Noel recebeu a chave da cidade das mãos do Prefeito Giovani Nunes, iniciando as festividades natalinas.

O coral Vozes de Altitude encantou o público presente, onde realizaram a apresentação na concha acústica. Além do Coral, os vencedores do Festival da Canção também fizeram apresentações musicais.

Segundo o Prefeito Giovani Nunes, esse evento busca renovar as esperanças e traz um clima muito bom para São Joaquim. “Quero agradecer a secretaria de Turismo, a Educação, em nome dessa grande união da nossa gestão, e dizer que foi um grande evento, que trouxe a família Joaquinense para praça, quero agradecer a todos os envolvidos no nosso Natal Luzes de Joaquim” comenta o Prefeito.

O Natal Luzes de Joaquim

O Natal Luzes de Joaquim nasceu em meados de 2016, com o intuito de trazer um espírito de comemoração, para mostrar a importância do Natal aqui na nossa região. Com o passar do tempo, muitas pessoas colaboraram com o projeto que vem se consolidando a cada ano.

Vale salientar a importância da parceria para que o projeto saísse do papel, pois a administração pública busca realizar uma gestão participativa com a Sociedade Civil, fechando assim a parceria com a ACISJO que ficou responsável pela decoração, a CDL com aporte financeiro para contratação da equipe de apoio e também com lâmpadas natalinas, as cooperativas SICREDI e SICOOB colaboraram com doação de lâmpadas, SESC, Secretaria Municipal de Educação e toda equipe da Prefeitura empenhada para realizar o evento e trazer esse espírito contemplativo para o nosso natal de 2021.

Veja mais fotos aqui… Quem quiser adquirir fotos com o Papai Noel, elas estão disponíveis no Foto Darci.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim