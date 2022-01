Fonoaudiologia e teste da linguinha em São Joaquim

“Para mamar, falar e viver melhor”, esse é o lema do teste da linguinha. Conforme a lei federal de nº 13.002 é obrigatória a realização do protocolo de avaliação do frênulo da língua em todos os bebês nascidos no Brasil.

Na cidade de São Joaquim a fonoaudióloga Tamires Vasco realiza o teste da linguinha no seu consultório, que fica na clínica Espaço Vitallize. Com a aplicação desse protocolo é possível identificar se o frênulo lingual limita os movimentos da língua, que são importantes para sugar, mastigar, engolir e falar.

É importante que o seu bebê faça o exame o mais cedo possível, preferencialmente no primeiro mês de vida, para que se descubra, com a maior antecedência, se tem a língua presa, evitando dificuldades na amamentação, possível perda de peso e, principalmente, o desmame precoce.

Quando não era obrigatória a realização do teste da linguinha, muitos bebês nasciam com o frênulo alterado, não era diagnosticado e eles apresentavam muitas dificuldades com a amamentação causando estresse para eles e para as mães, depois cresciam e por vezes apresentavam dificuldades com a mastigação, deglutição (ato de engolir o alimento) e alterações na fala (a famosa fala do “cebolinha”), além de apresentarem limitações nos movimentos da língua para lamber um sorvete ou, no futuro, beijar.

Desde 2014, essas dificuldades podem ser evitadas, com respaldo em lei. O teste da linguinha é um direito seu e o seu filho não precisa passar por essas dificuldades, sem passar por um diagnóstico e um tratamento adequado. Desta forma, procure sempre um profissional experiente e capacitado para lhe ajudar e realizar a avaliação.

Fonte: https://www.testedalinguinha.com/

Acompanhem a fonoaudióloga da nossa cidade no Instagram e no Facebook: @tatafonoterapia

WhatsApp: 49 991023905

Clínica Espaço Vitallize – Domingos Martorano, 733 – centro de São Joaquim