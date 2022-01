Secretaria da Fazenda realiza operação na Serra catarinense

Com o apoio das Polícias Militar (PMSC) e Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) realizaram mais uma etapa da operação “Com Nota Fiscal Vai Legal”, em São José do Cerrito e em Painel, municípios da Serra catarinense. O objetivo da ação, efetuada entre os dias 18 e 20 de janeiro, foi a verificação do cumprimento de obrigações tributárias no transporte de mercadorias e produtos extrativos, como a emissão de notas fiscais e o recolhimento dos tributos devidos.

“A fiscalização faz parte do acordo de cooperação entre a Secretaria da Fazenda e a Federação Catarinense de Municípios. A integração das entidades é útil para a identificação dos ilícitos e combate às fraudes tributárias, especialmente o transporte sem a emissão de notas fiscais e a emissão de documentos fiscais com valores subfaturados, prejudicando o movimento econômico dos municípios e a arrecadação tributária estadual”, afirma a gerente de Fiscalização da SEF/SC, Danielle Neves.

Cooperação com a Fecam

O acordo de cooperação “Com Nota Fiscal Vai Legal”, firmado em 2013 entre a SEF/SC e a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) vem sendo prorrogado anualmente, possibilitando que os municípios e as Associações de Municípios auxiliem a Fazenda Estadual, enviando informações sobre mercadorias em trânsito e promovendo ações de educação fiscal. “Em contrapartida, verifica-se maior conscientização dos empresários e produtores sobre a correta emissão de documentos fiscais, o que reflete em retorno de ICMS para os municípios”, esclarece Danielle Neves.

