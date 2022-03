Ladrões abatem touro de 800kg em São Joaquim e furtam toda a carne

Furto de gado tem sido frequente em São Joaquim

O fato mais recente aconteceu na Fazenda Palmas, interior de São Joaquim, na madrugada desta quinta-feira (19), um touro da raça Red Angus de 800 kg, com valor estimado de R$ 12 mil foi carneado no próprio campo de pastagem e toda a carne foi levada.

O funcionário da fazenda foi fazer a vistoria de campo e a ronda dos aninais e encontrou a carcaça do touro, a aproximadamente 500 metros da residência, os ladrões cortaram a cerca para facilitar o furto e carregar toda a carne do touro abatido.

Em um ano, já foram contabilizados 9 furtos de gado na região de Palmas e Monte Alegre entre furto do animal vivo e furto apenas da carne, o mais impressionante é que na delegacia não há registros de boletim de ocorrência sobre os fatos, esse fator prejudica os trabalhos de investigação em busca de punir os autores

“Infelizmente é uma prática corriqueira em nossa região, vários vizinhos já tiveram abate de gado em seus terrenos, registrei o boletim de ocorrência e para minha surpresa o delegado informou que o índice de registros é muito baixo, a polícia não tem como adivinhar o que está acontecendo se não for acionada”, desabafa o proprietário do touro, João Carlos de Souza Palma Junior.

A prática denominada abigeato é crime de furtos envolvendo animais do campo, destacando entre esses o gado. Tem por característica o fato de ser sempre praticado durante o período noturno, haja vista que a escuridão ou a pouca vigilância acaba por facilitar a execução do delito e também tornar difícil a identificação do agente praticante.

A Patrulha Rural é uma equipe de policiais militares que fazem rondas nas propriedades rurais, para isso é necessário fazer o cadastro para mapeamento dos terrenos e pessoas que residem na área, durante as rondas se encontrarem veículos suspeitos e pessoas estranhas são abordadas para averiguação, a Patrulha Rural pode ser acionada pelo WhatsApp 48 8476-4891.

As pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo, furto de gado, defensivos ou implementos agrícolas podem fazer o Boletim de Ocorrência de forma virtual, sem ser necessário o deslocamento até a Delegacia de Polícia Civil, é fácil e rápido para registrar pelo site https://delegaciavirtual.sc.gov.br/.