Pneu estoura e caminhão reboque colide em paredão de pedra na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito por volta das 09h30 desta sexta-feira (18), na Rodovia SC 390 na altura do Km 407,150 (Serra do Rio do Rastro), envolvendo o veículo FORD/CARGO 815, placas de Lages -SC.

O caminhão era conduzido por um homem de 37 anos de idade, o qual rebocava os veículos, VW/SAVEIRO CE CROSS e FORD/FIESTA 1.6 FLEX ambos placas de Lages-SC.

Segundo o motorista o sinistro ocorreu devido ter estourado o pneu dianteiro de seu veículo, perdendo o controle da direção e vindo a colidir no paredão de pedras, o condutor não teve ferimentos.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra