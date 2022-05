Centro de Triagem em novo endereço em São Joaquim

Após dois anos utilizando de forma gratuita o espaço do Centro de Eventos Paroquiais (CEP), a Secretaria Municipal de Saúde fez a mudança do Centro de Triagem para a antiga ala do hospital.

O atendimento está sendo feito no novo endereço em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, os trabalhos da triagem ficam mais próximos ao hospital, em caso de internamento a remoção do paciente é mais rápida.



No mesmo prédio também funciona a sala de vacinação contra a Covid-19 mas pela porta lateral, unificando os atendimentos em um mesmo local, dividido em dois setores, portão principal Centro de Triagem e na lateral sala de vacina.

O atendimento do Centro de Triagem continua com o mesmo horário, das 08h às 12h e das 13h às 17h. É importante salientar, a pessoa testou positivo não deve tomar a vacina no mesmo dia, é necessário o retorno à triagem, após receber alta está apto a se vacinar.

“Trabalhamos muito nesses dois anos, fomos modelo de triagem na Serra Catarinense, queríamos encerrar os atendimentos, mas não podemos e não vamos deixar nossa população desassistida, queremos agradecer ao Padre Victor por ter cedido o espaço da paróquia sem custos para que pudéssemos atender todos os munícipes e fazer um tratamento de qualidade”, disse o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim